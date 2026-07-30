Наслідки російської атаки 30 липня у Львові, фото: Львівська міська рада

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У Львові до 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на місто, яка сталася в ніч на сьогодні, 30 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

34 постраждалих у Львові на цю годину. Пошуково-рятувальні роботи тривають, — зазначив він.

Серед постраждалих є діти. Найстаршій постраждалій — 93 роки, наймолодшому хлопчику — шість років, його госпіталізували з переломами двох кінцівок.

Очільник МВС Іван Вигівський у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російський удар є значні руйнування багатоквартирних будинків у Львові. Постраждали десятки людей постраждали, серед них є діти. Також поранення дістали поліцейський та рятувальник.