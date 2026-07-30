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Ракурс
Наслідки російської атаки 30 липня у Львові, фото: Львівська міська рада

У Львові кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 34 — ОВА (ФОТО)

30 лип 2026, 11:14
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У Львові до 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на місто, яка сталася в ніч на сьогодні, 30 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

34 постраждалих у Львові на цю годину. Пошуково-рятувальні роботи тривають, — зазначив він.

Серед постраждалих є діти. Найстаршій постраждалій — 93 роки, наймолодшому хлопчику — шість років, його госпіталізували з переломами двох кінцівок.

Очільник МВС Іван Вигівський у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російський удар є значні руйнування багатоквартирних будинків у Львові. Постраждали десятки людей постраждали, серед них є діти. Також поранення дістали поліцейський та рятувальник.

Зруйновано перекриття між поверхами — ми залучили висотну техніку, щоб евакуювати жителів. Вже вдалося врятувати 39 людей. На місці удару працює й мобільний сервісний центр МВС — громадяни можуть оперативно відновити втрачені документи, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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