Наслідки російського удару по ТРЦ у Кривому Розі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215812-u-kryvomu-rozi-zaversheni-avariyno-ryatuvalni-roboty-na-misci-udaru-po-trc-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, котрий було завдано 21 серпня.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них — 26 дітей.

На місці події рятувальники розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних конструкцій, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що до пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт були залучені рятувальники із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей. Загалом від ДСНС залучалися майже 200 осіб та понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.