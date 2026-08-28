Українська ППО вночі знешкодила 137 зі 164 російських БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215890-ppo-ukrayiny-vnochi-zneshkodyla-137-zi-164-rosiyskyh-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор Росія продовжує постійними атаками БпЛА тероризувати українців.

З 18.00 27 серпня окупанти запустили 164 ударних БпЛА типу Shahed (половина із них — реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» із окупованих Донецька та Криму, а також російських Орла, Брянська й Міллєрово. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Військові стверджують, що ППО знешкодила 137 російських БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни. Також ворожі дрони влучили на 16 локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах попередили, що в українському повітряному просторі наразі перебувають близько 10 ворожих БпЛА.

Тим часом у ДСНС у Telegramпоінформувала, що рятувальники всю ніч та ранок ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київщині. У Бучанському районі надзвичайники працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів БпЛА горять склади та автомобілі.

На одній із локацій після час гасіння пожежі російський дрон завдав повторного удару. Однак пожежу на цьому складі вже локалізували, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Також рятувальники гасили 13 легкових автомобілів, які загорілися.

Держслужба з надзвичайних ситуацій також повідомила про ворожу нічну атаку на Житомирщину. Внаслідок удару російських БпЛА горіли чотири вантажівки та три напівпричепи, однак займання були ліквідовані.

Нагадаємо, вранці 28 серпня російська армія завдала удару по території торговельного центру «Епіцентр» у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждали четверо осіб, а на місці влучання спалахнула масштабна пожежа.