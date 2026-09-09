Росія вночі била по Україні балістикою та 196 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216113-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-balistykou-ta-196-dronamy.html

Ракурс

Країна-агресор Росія продовжує тероризувати Україну повітряними ударами.

У ніч на 9 вересня окупанти запустили з анексованого Криму балістичні ракети «Іскандер-М» та S8000 «Бандероль» з акваторії Азовського моря. А з окупованих Гвардійська та Донецька, а також російських Орла й Курська летіли 196 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 165 ворожих БпЛА. Російські ракети та дрони влучили на 23 локаціях, а на чотирьох локаціях впали уламки.

Вночі ворожа атака була направлена, зокрема, на столицю. Як поінформувала в Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах Києва горіли два вантажних автомобілі та гараж, а на інший локації вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю.

Вночі та вранці росіяни атакували Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони Київської області. У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Пожежу вже вдалося локалізувати.

А в Миколаєві внаслідок обстрілу РФ був зруйнований приватний 2-поверховий житловий будинок та гараж. З-під завалів надзвичайники деблокували тіло загиблої 70-річної жінки. А 66-річного чоловіка в стані середньої тяжкості госпіталізували. Також медичну допомогу надали трьом людям, серед них — 15-річна дитина.

У Дніпрі, за інформацією ОВА, понівеченого російським обстрілом будинку рятувальники дістали трьох людей. Також у місті горів склад з будматеріалами, були пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.

У місті Золочів Харківської області внаслідок дронової атаки постраждали троє осіб. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про пошкодження адміністративної будівлі та трьох приватних будинків. А в Харкові російські БпЛА влучили в багатоповерхівку і склад.

Нагадаємо, в Одеській області російські окупанти атакували пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16 осіб рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань