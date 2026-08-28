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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сум, фото: ДСНС

Росіяни обстріляли Суми із РСЗВ — семеро постраждалих (ФОТО)

28 сер 2026, 19:57
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Російські загарбники обстріляли Суми, семеро людей постраждали.

Про це сьогодні, 28 серпня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару з реактивної системи залпового вогню по Зарічному району міста.

Внаслідок атаки загорівся автомобіль. Пошкоджені ще 6 транспортних засобів та складські приміщення, — розповіли у відомстві.

Наразі вже ліквідоване всі осередки горіння.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив про сімох госпіталізованих постраждалих, один із них — у важкому стані.

Наслідки російського обстрілу Сум, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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