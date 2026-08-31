Рашисти здійснили чергову масовану нічну повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n215914-raketa-ta-121-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-31-serpnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 серпня (з 18.00 30 серпня), атакували Україну однією керованою авіаракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість з них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни;

керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.