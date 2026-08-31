Міст у Китаї став найдовшим у світі сталезалізобетонним арковим мостом за довжиною прольоту. Фото:

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Міст Тянь’e Лунтань у Китаї побив світовий рекорд із прольотом у 600 м.

Конструкція отримала головну нагороду на провінційній премії Гуансі в галузі науки й технологій 24 серпня. Ця нагорода відзначила інженерні рішення, які допомогли бетонному арковому будівництву подолати обмеження, що стримували подібні проекти протягом десятиліть. Про це пишуть видання China Daily та агентство Xinhua.

Цей міст перетинає річку Хуншуй у місті Хечі, що в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Його проліт завдовжки 600 м перевершує попередній світовий рекорд у 445 м для бетонних аркових мостів. Конструкція розрахована на двосторонній рух автомобілів у чотири смуги, а його довжина становить 2 тис 488,55 м.

Міст відкрили у 2024 році, а тепер його офіційно визнано найдовшим у світі сталезалізобетонним арковим мостом за довжиною прольоту.

Зазначається, що в ході будівництва найбільшою проблемою була величезна вага, яку має витримувати бетонна арка великого прольоту. Власне постійне навантаження мосту становить понад 90% загального напруження, а бетон навколо сталевого каркаса становить більше половини цієї ваги. Однак китайські інженери змінили конструкцію арки, щоб використовувати менше бетону. Вони розділили основну арку на два ребра та прибрали частини, які зазнавали незначного навантаження.

Таким чином для нового мосту використали на 22% менше бетону на метр, ніж мости класу на 400 м. При цьому вдалося зберегти такий самий рівень напруження.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки будують найвищий у країні дерев’яний хмарочос. Новий рекорд висоти буде встановлено у місті Белв’ю штату Вашингтон. Дерев’яна вежа, яка отримає назву Bevel, сягатиме 54,8 м у висоту, що зробить її найвищою офісною будівлею зі збірної масивної деревини у США.

Джерела: China Daily, Xinhua