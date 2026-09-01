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Винесено вирок жителю Львівщини, якого завербувала ФСБ, фото: Львівська обласна прокуратура
Суд виніс вирок жителю Львівщини, який скаржився ФСБ на «відсутність прильотів» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215961-sud-vynis-vyrok-jytelu-lvivschyny-yakyy-skarjyvsya-fsb-na-vidsutnist-prylotiv-foto.htmlРакурс
Завербованого ФСБ 59-річного жителя Бродів суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу) і обрав йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
Зазначається, що у березні 2025 року чоловіка завербували співробітники ФСБ РФ.
Оскільки він мав активну проросійську позицію, то відразу погодився на співпрацю, — зазначили в прокуратурі.
Виконуючи завдання ворога, чоловік:
- позначав на картах координати переміщення авіаційної техніки, особового складу авіабази та об'єктів військової інфраструктури на території Львівської області;
- для зйомки використовував мобільний телефон, а відзнятий матеріал надсилав куратору через Telegram. У подальшому, ця інформація могла бути використана для підготовки удару.
Окрім цього засуджений у листуванні з працівником фсб вказував, що «жодного прильоту за весь період СВО не було» і погодився встановити камеру в лісі з видом на військові об'єкти, а також підтвердити ураження у випадку ракетного удару, — розповіли в прокуратурі.
У кінці травня минулого року зловмисника затримали на території Львівської області.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.