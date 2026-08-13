Ще одну групу російських агентів викрили у Дніпрі, фото: СБУ

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Ракурс

У Дніпрі викрили ще двох коригувальників із агентурної групи ФСБ, які наводили російські удари по місту.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що затриманими виявилися мати і брат російської агентки, яку СБУ викрила у червні цього року.

Як з’ясувало розслідування:

саме вона залучила до співпраці з ворогом своїх близьких, які у подальшому допомагали їй відстежувати розташування і технічний стан оборонних підприємств, по яких РФ готувала комбіновані удари;

для цього фігуранти обходили периметр режимних об'єктів та позначали геолокації виробничих цехів та логістичних складів на Google Maps;

також фігуранти збирали дані про місця та наслідки ворожих «прильотів» для підготовки нових або коригування повторних обстрілів обласного центру.

Після викриття зловмисниці її матір та брат спочатку «залягли на дно», але згодом вийшли на куратора з рф, щоб продовжити «справу» затриманої агентки, — розповіли у СБУ. — Співробітники СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність її спільників і затримали їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, за допомогою яких вони збирали агентурні дані та координували свої дії з ФСБ.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.