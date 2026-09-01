Невідомі атакували підстанцію в Турнов-Прайлаку, карта: DW / OpenMapTiles / OpenStreetMap

https://racurs.ua/ua/n215965-pidstanciu-u-nimechchyni-atakuvaly-samorobnymy-raketamy-zmi.html

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У Німеччині невідомі обстріляли саморобними ракетами підстанцію поблизу ТЕС Єншвальде у федеральній землі Бранденбург.

Інцидент стався сьогодні, 1 вересня, вранці в районі підстанції в Турнов-Прайлаку. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на видання Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ).

Зазначається, що в розпорядженні MAZ опинилася фотографія з місця ймовірної диверсії. На знімку зафіксовано пристрій, ймовірно, кустарного виробництва: «невелику ракету, що нагадує саморобну ракетомодель». За інформацією MAZ, по електропідстанції завдали кількох ударів.

У поліції заявили, що знайшли кілька саморобних вибухових та запалювальних пристроїв, які не здетонували. Водночас повідомлення про ракети у поліції не підтверджують.

Німецькі ЗМІ зазначають, що нападники, ймовірно, намагалися спричинити масштабне відключення — атакована підстанція розподіляє електроенергію, яку виробляє станція ТЕС Єншвальде.

Повідомляється, що було тимчасово переривання в електропостачанні, проте значних відключень електроенергії не сталося.

Єншвальде, що працює на бурому вугіллі і є четвертою за потужністю електростанцією Німеччини. Її потужність становить 2000 мегаватів, при цьому один енергоблок потужністю 500 мегаватів перебуває в резерві.

Джерело: Deutsche Welle