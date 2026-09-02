Наслідки російської атаки у Вишневому, фото: ДСНС

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У Вишневому на Київщині внаслідок російської атаки ударним БпЛА вчора, 1 вересня зруйновано два таунхауси, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі пожежу вже ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих не виявлено.

Також рятувальники ліквідували загоряння трьох складських приміщень у Бучанському районі Київської області, по яких ворог завдав удару увечері 1 вересня.

Під час роботи рятувальників ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складських приміщеннях, створюючи додаткову небезпеку для особового складу. Гасіння також ускладнювалося постійними повітряними тривогами, — розповіли у відомстві.

Загиблих та постраждалих немає.