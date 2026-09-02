Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки у Вишневому, фото: ДСНС

У Вишневому російський БпЛА зруйнував два таунхауси (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2026, 08:27
999

У Вишневому на Київщині внаслідок російської атаки ударним БпЛА вчора, 1 вересня зруйновано два таунхауси, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі пожежу вже ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих не виявлено.

Також рятувальники ліквідували загоряння трьох складських приміщень у Бучанському районі Київської області, по яких ворог завдав удару увечері 1 вересня.

Під час роботи рятувальників ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складських приміщеннях, створюючи додаткову небезпеку для особового складу. Гасіння також ускладнювалося постійними повітряними тривогами, — розповіли у відомстві.

Загиблих та постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів