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Рашисти масовано атакували енергетику Одещини, фото: ДТЕК
Росіяни масовано атакували ключові магістральні обʼєкти енергетики Одещини — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n215978-rosiyany-masovano-atakuvaly-kluchovi-magistralni-ob-iekty-energetyky-odeschyny-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, завдали масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Через атаку:
- без світла тимчасово залишилось понад 350 тис. родин Одеського району області, зокрема частина Одеси;
- виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту;
- пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК Одеські електромережі — транспорт та офісне приміщення.
Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли розпочати повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 000 осель, — розповіли у компанії.
Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі сьогодні вранці повідомив, що ціллю нічної комбінованої атаки рашистів була цивільна та енергетична інфраструктура. Постраждали восьмеро людей, серед них п’ятирічна дитина.