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Ракурс
Рашисти масовано атакували енергетику Одещини, фото: ДТЕК

Росіяни масовано атакували ключові магістральні обʼєкти енергетики Одещини — ДТЕК

2 вер 2026, 13:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, завдали масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Через атаку:

  • без світла тимчасово залишилось понад 350 тис. родин Одеського району області, зокрема частина Одеси;
  • виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту;
  • пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК Одеські електромережі — транспорт та офісне приміщення.

Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли розпочати повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 000 осель, — розповіли у компанії.

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі сьогодні вранці повідомив, що ціллю нічної комбінованої атаки рашистів була цивільна та енергетична інфраструктура. Постраждали восьмеро людей, серед них п’ятирічна дитина.

Джерело: Ракурс


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