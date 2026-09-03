На Півдні України українські дрони знищили ще два човни російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Півдні оператори БпЛА Держприкордонслужби вже звикли топити ворожі човни в акваторії Дніпра. Але тепер прикордонники спалили два човни разом із окупантами ще до того, як їх встигли спустити на воду, — вказано в описі відео.