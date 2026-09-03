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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

На півдні дрони знищили ворожі човни ще до їх спуску на воду (ВІДЕО)

3 вер 2026, 20:00
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На Півдні України українські дрони знищили ще два човни російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Півдні оператори БпЛА Держприкордонслужби вже звикли топити ворожі човни в акваторії Дніпра. Але тепер прикордонники спалили два човни разом із окупантами ще до того, як їх встигли спустити на воду, — вказано в описі відео.

Крім того, було знищено:

  • реактивну систему залпового вогню, яку росіяни планували використати для терору Херсонщини;
  • три ворожі автомобілі.

Джерело: Ракурс


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