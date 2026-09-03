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Знищення російської техніки, скріншот відео
На півдні дрони знищили ворожі човни ще до їх спуску на воду (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216019-na-pivdni-drony-znyschyly-voroji-chovny-sche-do-yih-spusku-na-vodu-video.htmlРакурс
На Півдні України українські дрони знищили ще два човни російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На Півдні оператори БпЛА Держприкордонслужби вже звикли топити ворожі човни в акваторії Дніпра. Але тепер прикордонники спалили два човни разом із окупантами ще до того, як їх встигли спустити на воду, — вказано в описі відео.
Крім того, було знищено:
- реактивну систему залпового вогню, яку росіяни планували використати для терору Херсонщини;
- три ворожі автомобілі.