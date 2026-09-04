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Сили оборони уразили місця запуску безпілотників рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено місця запуску ударних БпЛА та командні пункти рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216039-urajeno-miscya-zapusku-udarnyh-bpla-ta-komandni-punkty-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 3 вересня, та в ніч на сьогодні, 4 вересня, уразили низку військових цілей противника, серед яких місця запуску безпілотників, командні пункти та засоби розвідки.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Донецька;
- командний пункт у Федорівці Донецької області;
- командно-спостережний пункт противника у Петрівці Харківської області;
- радіолокаційну станцію у Бобрику Брянської області РФ;
- пости технічних засобів розвідки АПТС «Гренадер» (автоматизований пост технічних засобів розвідки) у Суворовому та Рисовому, в Криму;
- ретранслятор MESH-мереж противника у в Густомої Курської області РФ;
- базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів у Ровеньках Луганської області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.