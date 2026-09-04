Сили оборони уразили місця запуску безпілотників рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216039-urajeno-miscya-zapusku-udarnyh-bpla-ta-komandni-punkty-rashystiv-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 3 вересня, та в ніч на сьогодні, 4 вересня, уразили низку військових цілей противника, серед яких місця запуску безпілотників, командні пункти та засоби розвідки.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Донецька;

командний пункт у Федорівці Донецької області;

командно-спостережний пункт противника у Петрівці Харківської області;

радіолокаційну станцію у Бобрику Брянської області РФ;

пости технічних засобів розвідки АПТС «Гренадер» (автоматизований пост технічних засобів розвідки) у Суворовому та Рисовому, в Криму;

ретранслятор MESH-мереж противника у в Густомої Курської області РФ;

базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів у Ровеньках Луганської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.