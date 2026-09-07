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На Полтавщині виявили схованку з боєприпасами, фото: Військова служба правопорядку ЗСУ

Схованку з боєприпасами виявили на Полтавщині (ФОТО)

7 вер 2026, 19:57
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На Полтавщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

Схованку було виявлено в ході перевірки оперативної інформації щодо можливого незаконного зберігання зброї та боєприпасів. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомила прес-служба Військової служби правопорядку ЗСУ.

Під час перевірки на території непрацюючого підприємства правоохоронці виявили схованку, у якій зберігалися боєприпаси та вибухонебезпечні предмети невідомого походження, — розповіли у ВСП.

Виявлене вилучено та направлено на експертне дослідження. Походження боєприпасів, обставини їх потрапляння на територію підприємства та можлива належність до ЗСУ встановлюються.

На Полтавщині виявили схованку з боєприпасами, фото: Військова служба правопорядку ЗСУ

Джерело: Ракурс


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