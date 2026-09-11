РФ вночі запустила по Україні баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 дрон. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі знову атакувала Україну з повітря.

У ніч на 11 вересня ворог запустив S8000 «Бандероль» із Білгородської області РФ, а 161 ударний БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з російських Орла, Курська й Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька та Гвардійського. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Tekegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 138 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на трьох локаціях.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що вночі росіяни атакували складські приміщення на Київщині. Внаслідок ударів виникла пожежa у Бучанському районі.

Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Наразі вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, аде продовжується ліквідації наслідків.

А в Запоріжжі внаслідок масованої атаки БпЛА поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. У місті пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку, де спалахнула пожежа. Також зафіксовано влучання в торговельний центр та в офісне приміщення. Там також виникли загоряння.

Нагадаємо, вночі 11 вересня росіяни атакували два райони Києва. В Оболонському районі виникла пожежа у будівлі складу. А в Дніпровському районі був пошкоджений дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали восьмеро осіб.