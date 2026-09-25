У 2024 році в Миколаєві викрили російського агента, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n216464-injener-konstruktor-namagavsya-zlyty-fsb-sekretni-rozrobky-ukroboronpromu-sbu.html

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До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено інженера-конструктора одного із заводів у Миколаєві. який намагався передати ФСБ інформацію про секретні військові розробки.

Агента викрили у жовтні 2024 року. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що:

для вербування цього фігуранта ФСБ задіяла колишнього колегу посадовця, який ще з «нульових» проживає в РФ;

ворога цікавила технічна документація з виробництва новітніх газотурбінних двигунів, яку рашисти сподівалися використати для потреб військово-промислового комплексу РФ;

за інструкцією куратора агент мав сфотографувати секретну документацію на камеру телефону та переправити файли до РФ через месенджер;

зрадник паралельно також фіксував місця тимчасової дислокації Сил оборони і з’ясовував про технічний стан енергооб'єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові атаки. Для цього він на власному авто об’їжджав околиці Миколаєва та занотовував у смартфон геолокації потенційних «цілей»;

для конспірації агент створив анонімну електронну пошту і видаляв листування після кожного сеансу зв’язку з куратором.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність зрадника і затримали його у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами роботи на ворога, — розповіли у СБУ.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).