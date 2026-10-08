Українські БпЛА вдарили по найбільшому в Росії НПЗ. Фото:

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Сили оборони України атакували найбільший НПЗ Російської Федерації.

У четвер, 8 жовтня, українські військові за допомогою ударних дронів FP-1 вдарили по Омському нафтопереробному заводу. Це підприємство розташоване за понад 2 тис. 500 км від українського кордону. Після влучання там спалахнула пожежа. Про це компанія Fire Point повідомила у Telegram.

Після вибухів місцеві жителі одразу почали займати черги на АЗС. У мережі почали з’являтися фото з пожежею на заводі.

Як відомо, Омський нафтопереробний завод належить компанії «Газпромнафта». Потужність цього НПЗ становить понад 22 млн т нафти на рік. Завод вже зазнав обстрілу в липні цього року й після тієї атаки він призупиняв роботу.

Нагадаємо, 8 жовтня українські Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Салаваті Республіки Башкортостан. Це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ й має потужність з переробки до 10 млн т вуглеводневої сировини на рік.