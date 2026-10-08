Сили оборони уразили місце запуску БпЛА та ретранслятор Mesh-мережі. Фото:

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Сили оборони України уразили місце запуску дронів, пункти управління та ретранслятор Mesh-мережі.

У середу, 7 жовтня, та в ніч на четвер, 8 жовтня, українські захисники завдали ураження низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, в районі Донецька було уражено місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних БпЛА. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України, — наголосило командування.

У Чорному морі підрозділи Сил оборони уразили ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів. У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині ЗСУ вдарили по пунктах управління армії РФ. Крім того, неподалік Очеретиного зафіксоване влучання по складу матеріально-технічних засобів російських військ.

А в районі Верхньоосикового, що в Донецькій області, уражено польовий артилерійський склад загарбників.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що за три дні в зоні відповідальності угруповання військ «Азов» українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 — ліквідували. Тут зафіксовано одні з найвищих добових показників втрат противника.