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Ракурс
Дональд Трамп, скріншот відео

США не припиняли обмін розвідданими з Україною — Трамп

13 жов 2026, 19:24
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Сполучені Штати не припиняли обмін розвідданими з Україною.

Про це президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 13 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Clash Report.

Ні, ми цього не припиняли. Ми їм допомагаємо, — наголосив він.

Нагадаємо, до цього, 10 жовтня, видання Axios з посиланням на джерело серед українських посадовців повідомило, що спец представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час нещодавніх переговорів у Маямі пригрозили, що Києву перестануть передавати розвідувальні дані США, якщо Україна не припинить атаки на російські НПЗ.

Сьогодні у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої російської атаки балістикою на Київ, партнери не попередили Україну про удар.

Джерело: Clash Report

Джерело: Ракурс


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