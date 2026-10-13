Дональд Трамп, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216790-ssha-ne-prypynyaly-obmin-rozviddanymy-z-ukrayinou-tramp.html

Ракурс

Сполучені Штати не припиняли обмін розвідданими з Україною.

Про це президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 13 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Clash Report.

Ні, ми цього не припиняли. Ми їм допомагаємо, — наголосив він.

Нагадаємо, до цього, 10 жовтня, видання Axios з посиланням на джерело серед українських посадовців повідомило, що спец представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час нещодавніх переговорів у Маямі пригрозили, що Києву перестануть передавати розвідувальні дані США, якщо Україна не припинить атаки на російські НПЗ.

Сьогодні у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої російської атаки балістикою на Київ, партнери не попередили Україну про удар.

Джерело: Clash Report