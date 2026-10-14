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Ракурс
Олексій Гончаренко, фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нардепа Гончаренка виключили з фракції

14 жов 2026, 11:55
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Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключено з парламентської фракції «Європейська Солідарність».

Про відповідне рішення фракції сьогодні, 14 жовтня, оголосив головуючий на засіданні перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко

Про рішення виключити Гончаренка з фракції «Євросолідарність» повідомила 5 жовтня, мотивуючи це через «розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу країни». Але офіційно депутат стає позафракційним з моменту оголошення на засіданні Ради.

Мене виключили з фракції Європейська Солідарність. Про це зараз оголосили з трибуни Ради, — зазначив Гончаренко сьогодні у своєму Telegram-каналі. — Дякую колегам за 12 років роботи. Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжим працювати для України.

4 жовтня Гончаренко на своїх сторінках у соцмережах закликав до кроків щодо припинення війни Росії проти України. Зокрема, висунув пропозицію поетапного зняття санкцій з РФ в обмін на припинення атак по Україні та погодитися на нейтральний статус для України.

Джерело: Ракурс


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