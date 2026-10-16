Росіяни за добу втратили майже 1,8 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216852-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-790-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 561 тис. 20 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 790 осіб. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 414 танків;

25 тис. 552 бойових броньованих машин;

51 тис. 242 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 217 одиниць РСЗВ;

1 тис. 708 одиниць засобів ППО;

449 літаків;

356 гелікоптерів;

2 тис. 958 наземних робототехнічних комплексів

565 тис. 590 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 130 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

163 тис. 554 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 833 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 304 бойові зіткнення.

Ворог вчора противник завдав 83 авіаудари, під час яких скинув 271 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 59 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 551 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, з них 76 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, населені пункти:

Кореньок, Нова Січ, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Рогізне, Іволжанське, Мала Корчаківка, Писарівка, Юнаківка, Храпівщина, Волфине, Безсалівка, Суходіл, Уланове, Запсілля, Кіндратівка, Гірки, Козаче, Середина-Буда, Могриця, Бруски, Хотінь, Руденка, Нескучне, Іскрисківщина, Яструбщина, Лужки Сумської області;

Янжулівка Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила район скупчення живої сили противника.