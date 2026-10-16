Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 790 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216852-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-790-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 561 тис. 20 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 790 осіб. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 414 танків;
- 25 тис. 552 бойових броньованих машин;
- 51 тис. 242 одиниці артилерійських систем;
- 2 тис. 217 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 708 одиниць засобів ППО;
- 449 літаків;
- 356 гелікоптерів;
- 2 тис. 958 наземних робототехнічних комплексів
- 565 тис. 590 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 130 крилатих ракет;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 163 тис. 554 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 833 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 304 бойові зіткнення.
Ворог вчора противник завдав 83 авіаудари, під час яких скинув 271 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 59 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 551 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, з них 76 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, населені пункти:
- Кореньок, Нова Січ, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Рогізне, Іволжанське, Мала Корчаківка, Писарівка, Юнаківка, Храпівщина, Волфине, Безсалівка, Суходіл, Уланове, Запсілля, Кіндратівка, Гірки, Козаче, Середина-Буда, Могриця, Бруски, Хотінь, Руденка, Нескучне, Іскрисківщина, Яструбщина, Лужки Сумської області;
- Янжулівка Чернігівської області.
Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.
Авіація Сил оборони за минулу добу уразила район скупчення живої сили противника.