Трамп готовий провести переговори з Путіним і Сі про Україну

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Дональд Трамп, фото: Rawpixel
Трамп готовий провести переговори з Путіним і Сі про Українуhttps://racurs.ua/ua/n216906-tramp-gotovyy-provesty-peregovory-z-putinym-i-si-pro-ukrayinu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні.
Трамп припустив, що зустріч світових лідерів, яку, як повідомляється, запропонував Путін, може відбутися без участі Зеленського, інформує CNBC.
Я зроблю все, що в моїх силах, аби припинити війну, незалежно від того, чи хтось там буде, чи ні, — сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання про можливу зустріч.
Ці коментарі пролунали на тлі того, як напруженість у відносинах між Трампом і Зеленським останніми тижнями неухильно зростала, тоді як Росія отримала від США низку поступок.
Спочатку Трамп заявляв, що його більше цікавить обговорення «денуклеаризації» з Путіним і Сі, сказавши:
Росія, відверто кажучи, поводиться з Україною нормально. Вони не роблять нічого особливого.
Газета The Wall Street Journal повідомляла, що 9 жовтня під час телефонної розмови з Трампом Путін висунув ідею проведення тристороннього саміту з Сі наступного місяця.
Ця зустріч може відбутися під час майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень, який заплановано на 18 та 19 листопада.
Джерело: CNBC