Трамп готовий провести переговори з Путіним і Сі про Україну

Дональд Трамп, фото: Rawpixel

https://racurs.ua/ua/n216906-tramp-gotovyy-provesty-peregovory-z-putinym-i-si-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні.

Трамп припустив, що зустріч світових лідерів, яку, як повідомляється, запропонував Путін, може відбутися без участі Зеленського, інформує CNBC.

Я зроблю все, що в моїх силах, аби припинити війну, незалежно від того, чи хтось там буде, чи ні, — сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання про можливу зустріч.

Ці коментарі пролунали на тлі того, як напруженість у відносинах між Трампом і Зеленським останніми тижнями неухильно зростала, тоді як Росія отримала від США низку поступок.

Спочатку Трамп заявляв, що його більше цікавить обговорення «денуклеаризації» з Путіним і Сі, сказавши:

Росія, відверто кажучи, поводиться з Україною нормально. Вони не роблять нічого особливого.

Газета The Wall Street Journal повідомляла, що 9 жовтня під час телефонної розмови з Трампом Путін висунув ідею проведення тристороннього саміту з Сі наступного місяця.

Ця зустріч може відбутися під час майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень, який заплановано на 18 та 19 листопада.

Джерело: CNBC