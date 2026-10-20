ЗСУ вдарили по російській броньованій ремонтно-евакуаційній машині БРЭМ-1. Фото:

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ЗСУ вдарили по російській броньованій ремонтно-евакуаційній машині БРЭМ-1.

На одній із ділянок фронту бійці другого батальйону 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» зафіксували дефіцитну російську машину. Цю одиницю противник намагався максимально захистити — оснастив засобом РЕБ та наварив «їжаки». Попри це, український дрон уразив ціль. Про це СБС «Рейд» 20 жовтня повідомив у Facebook.

Зазначається, що БРЭМ-1 призначені для евакуації або ремонту в польових умовах танків та іншої важкої техніки. При цьому у ворога дефіцит таких машин.

Попри величезну кількість випущених танків, складова, що має забезпечувати їхнє обслуговування, в армії РФ є стандартно слабкою, — наголосили військові.

Нагадаємо, в Сухопутних військах ЗСУ показали, як екіпажі дронів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили техніку окупантів в їхньому тилу. Під удар потрапили кілька танків та броньовані машини.