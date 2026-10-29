До окупованих Олешок 30 жовтня повезуть гуманітарну допомогу, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n217122-predstavnyky-ukrayiny-rf-ta-ssha-prybuly-do-punktu-z-yakogo-povezut-dopomogu-v-oleshky-arahamiya.html

Ракурс

Представники України, Росії та США вже прибули в пункт, з якого доставлятимуть допомогу в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області.

Про це сьогодні, 29 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Делегація з представників України, США та РФ дісталася до пункту, з якого завтра буде доставлятися допомога в Олешки, — зазначив Арахамія.

На місці присутні представники ЗМІ трьох країн для забезпечення максимально прозорого проведення чергового етапу гуманітарної місії, — додав він.

Нагадаємо, режим тиші в районі Олешок розпочався з 27 жовтня триватиме до 22.59 1 листопада. Сьогодні вранці в напрямку Олешок вирушила українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, щоб стежити за перебігом гуманітарної операції.