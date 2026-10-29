Уламки російського дрона, фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217126-povitryani-syly-pokazaly-ulamky-drona-yakyy-vdaryv-po-vokzalu-u-dnipri-foto.html

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Російські загарбники після чергової терористичної атаки на мирних жителів — удар по вокзалу у Дніпрі, вже традиційно запустили хвилю фейків про нібито «роботу української ППО».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Мета окупантів очевидна і незмінна — цинічне виправдання власних воєнних злочинів, залякування українців та спроби перекласти відповідальність за загибель цивільних, — наголошують у Повітряних силах.

Повітряні сили опублікували фото уламків російського реактивного безпілотника безпосередньо на пероні залізничного вокзалу у Дніпрі.