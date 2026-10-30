Дрони-камікадзе ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Скріншот

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Ракурс

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади знищили російський гелікоптер Мі-8.

У Луганській області Під час рейду на ворожу логістику, розрахунок БпЛА-камікадзе «Хорнет» зі взводу ударних крил «SKYFOM» Батальйону безпілотних систем виявив ворожий гелікоптер й вилетів йому напереріз. Російська машина була змушена змінювати напрямок руху в небі. Про це Третій армійський корпус 30 жовтня повідомив у Facebook.

Зазначається, що крейсерська швидкість Мі-8 перевищувала швидкість ударних БпЛА. Тому захисники атакували гелікоптер після приземлення. Перший дрон влучив у районі паливних баків, а другий безпілотник остаточно добив ціль.

У результаті атаки військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент — з чим і вітаємо, — наголосили в бригаді.

Нагадаємо, у липні український безпілотник зумів уразити російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю Росії. У ворожу ціль поцілили військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове.