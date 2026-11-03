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Ракурс
В Україні – масовані відключення через російські обстріли, фото: ChatGPT

Росіяни масовано атакували енергетику України (ФОТО)

3 лис 2026, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

У Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях за командою «Укренерго» запроваджені екстрені відключення. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

На Дніпропетровщині росіяни завдали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Також росіяни масовано атакували енергетику Житомирщини.

Прес-служба Житомирської ОВА повідомляє, що в результаті ударів знеструмлено понад 180 тис. абонентів у близько 130 населених пунктах. Жертв та постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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