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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили підземні укриття росіян на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217197-drony-znyschyly-pidzemni-ukryttya-rosiyan-na-pivnichno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону ДПСУ знищили укриття російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 3 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Навіть у підземних схованках росіяни не можуть почуватися в безпеці, — наголошують у ДПСУ. — «Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею», — звучить у навушниках операторів наших дронів у мить, коли залізні пташки вирушають на бойове завдання.