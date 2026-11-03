На Північно-Слобожанському напрямку дрони підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону ДПСУ знищили укриття російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Навіть у підземних схованках росіяни не можуть почуватися в безпеці, — наголошують у ДПСУ. — «Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею», — звучить у навушниках операторів наших дронів у мить, коли залізні пташки вирушають на бойове завдання.