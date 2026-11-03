РФ скинула чотири авіабомби на передмістя Краматорська. Фото: прокуратура

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Армія Російсько Федерації бомбардувала передмістя Краматорська.

У вівторок, 2 листопада, об 11.33 ворожа авіація скинула на селище Ясногірка чотири авіабомби «ФАБ-250» з УМПК, які влучили по приватному сектору. У місцях влучань пошкоджено 16 домоволодінь, в одному з них виникла пожежа. Про це Донецька обласна прокуратура та ДСНС повідомили у Telegram.

Внаслідок російської атаки загинула жінка. Також постраждала родина: 64-річна подружня пара та їхні 29 і 40-річні сини. Крім того, була травмована їхня сусідка. У них медики діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу К України.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що рятувальники локалізували загоряння, однак через безпекову ситуацію були вимушені припинити ліквідацію.

Нагадаємо, 3 листопада російський дрон-камікадзе влучив у приватний будинок у селі Хотів Обухівського району Київської області. Внаслідок атаки загинула дитина 2012 року народження, а його 38-річна матір зазнала поранень. Будинок вигорів вщент.