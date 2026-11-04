НАБУ затримало генерала СБУ Дуку, фото: «Українська правда»

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Працівники Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах

Зазначається, що затримання відбулися на фоні оприлюднення НАБУ інформації про викриту злочинну організацію у межах операції «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Сьогодні вранці НАБУ заявило, що під час проведення слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку. За інформацією джерел «Української правди», йшлося про генерала Дуку.

Джерело: «Українська правда»