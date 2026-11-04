Кабмін розширив можливості приватної ППО

В Україні розширили можливості приватної ППО, фото: Міноборони

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Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості підприємств для приєднання до приватної протиповітряної оборони (ППО) та удосконалив правила роботи у межах цього експериментального проекту.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомила прес-служба Міноборони.

Зміни покликані зміцнити спроможності ППО України в умовах, коли ворог посилює повітряні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, — наголошують у відомстві.

Ухвалений урядом акт передбачає шість ключових змін:

підприємства, які вже приєдналися до приватної ППО, зможуть захищати не лише свої обʼєкти, а й обʼєкти інших підприємств на підставі договору;

передбачено можливість передачі засобів ППО в користування між уповноваженими підприємствами на підставі спільного рішення з командуванням Повітряних сил;

додано нові критерії участі підприємств у реалізації експериментального проєкту — статус резидента Defence City та/або визначення Міністерством оборони підприємства критично важливим;

можливість використання пілотованих повітряних суден у складі груп протиповітряної оборони;

розширено можливості застосування дронів-перехоплювачів — врегулювали використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів;

мінімальний вік членів груп протиповітряної оборони підприємств знижено з 21 до 18 років.

Важливо: як і раніше, приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил України, — наголошують у Міноборони.

Проєкт приватної ППО реалізується відповідно до Постанови Кабміну від 19 листопада 2025 року № 1506.

Групи приватної ППО почали бойову роботу навесні 2026 року. Станом на середину жовтня до приватної ППО долучилися майже 100 підприємств. Вони вже знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ударні безпілотники типу «Шахед»" та розвідувальні дрони типу Zala.