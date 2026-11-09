Рада підтримала створення Космічних сил у ЗСУ

У складі ЗСУ з’являться Космічні сили, зображення: Google Gemini

https://racurs.ua/ua/n217301-rada-pidtrymala-stvorennya-kosmichnyh-syl-u-zsu.html

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Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 13255, який передбачає створення Космічних сил у складі ЗСУ

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати. Про це сьогодні, 9 листпоада, повідомила прес-служба Ради.

Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема:

йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам;

формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.

У пояснювальній записці законопроекту його автори зазначають, що: