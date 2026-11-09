Рада підтримала створення Космічних сил у ЗСУ

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У складі ЗСУ з’являться Космічні сили, зображення: Google Gemini
Рада підтримала створення Космічних сил у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n217301-rada-pidtrymala-stvorennya-kosmichnyh-syl-u-zsu.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 13255, який передбачає створення Космічних сил у складі ЗСУ
За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати. Про це сьогодні, 9 листпоада, повідомила прес-служба Ради.
Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема:
- йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам;
- формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.
У пояснювальній записці законопроекту його автори зазначають, що:
- Україна першою в світі стала жертвою терористичного нападу країни-агресора з використанням космічного засобу — екзоатмосферної ракетної системи середньої дальності з орбітальною ступінню розведення роздільних бойових блоків з високоточним наведенням, так званого «орешника», удар яким по території України було завдано удару саме через міжнародний космічний простір;
- на сьогодні відповідні види та роди військ вже функціонують у складі
- збройних сил декількох країн, зокрема, в США, Великобританії, Франції, КНР,
- Індії, Ірані, РФ. З ухваленням цього закону Україна також приєднається до цього переліку;
- створення Космічних сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері;
- Україна започаткувала важливі для економіки та оборони проекти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією. ЗСУ вже використовують сервіси оптикоелектронного, радіолокаційного знімання та радіотехнічної розвідки від державних і приватних компаній: NGA, SAG-U, MAXAR. Також використовуються вітчизняні розробки у секторі геопросторової розвідки для аналізу та викриття планів противника;
- Україна також бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм — зокрема, з 2020 року є дев’ятою країною-учасницею програми «Артеміда», яку очолює НАСА США, метою якої є повернення людини на Місяць.
- Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.