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Ракурс
У складі ЗСУ з’являться Космічні сили, зображення: Google Gemini

Рада підтримала створення Космічних сил у ЗСУ

9 лис 2026, 13:44
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Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 13255, який передбачає створення Космічних сил у складі ЗСУ

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати. Про це сьогодні, 9 листпоада, повідомила прес-служба Ради.

Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема:

  • йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам;
  • формування національної системи захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.

У пояснювальній записці законопроекту його автори зазначають, що:

  • Україна першою в світі стала жертвою терористичного нападу країни-агресора з використанням космічного засобу — екзоатмосферної ракетної системи середньої дальності з орбітальною ступінню розведення роздільних бойових блоків з високоточним наведенням, так званого «орешника», удар яким по території України було завдано удару саме через міжнародний космічний простір;
  • на сьогодні відповідні види та роди військ вже функціонують у складі
  • збройних сил декількох країн, зокрема, в США, Великобританії, Франції, КНР,
  • Індії, Ірані, РФ. З ухваленням цього закону Україна також приєднається до цього переліку;
  • створення Космічних сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері;
  • Україна започаткувала важливі для економіки та оборони проекти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією. ЗСУ вже використовують сервіси оптикоелектронного, радіолокаційного знімання та радіотехнічної розвідки від державних і приватних компаній: NGA, SAG-U, MAXAR. Також використовуються вітчизняні розробки у секторі геопросторової розвідки для аналізу та викриття планів противника;
  • Україна також бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм — зокрема, з 2020 року є дев’ятою країною-учасницею програми «Артеміда», яку очолює НАСА США, метою якої є повернення людини на Місяць.
  • Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.

Джерело: Ракурс


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