Трудовое законодательство: босс без зарплаты

История о директоре, который не платил себе зарплату. Иллюстрация: Dinuraj K / flickr.com

https://racurs.ua/2193-trudovoe-zakonodatelstvo-boss-bez-zarplaty.html

Racurs.ua

Выведение зарплат из тени и защита прав нанятых сотрудников — дело важное. Однако мало просто задекларировать: мол, правовая система стоит на страже интересов — извините за совковый оборот — «людей труда». Нужно, чтобы защитные правовые механизмы нормально работали.

На самом деле систему эту еще отлаживать и отлаживать. А пока в ней то и дело случаются сбои, и попытки навести порядок приводят к курьезным и смехотворным результатам.

Дело о раздвоении директора

Вот, например, история о директоре, которого защищали… от самого себя. Дело, которое в июле 2018 года рассмотрел Харьковский окружной административный суд по иску предпринимателя к Главному управлению Гоструда в Харьковской области, — яркий пример того, насколько фееричными могут быть решения контролирующих органов.

11 лет назад некий харьковчанин открыл фирму, предоставлявшую аудиторские и консалтинговые услуги. Маленькое отступление: консалтинговая фирма — это не завод. Экономистам, бухгалтерам и юристам достаточно иметь под рукой компьютер — это высококлассные «вольные стрелки», работающие по заказам других фирм и предприятий. Поэтому и сотрудников в консалтинговых фирмах обычно немного. А в небольших фирмах, как правило, не заморачиваются выстраиванием жестких иерархических структур «начальник — подчиненный» и не делят обязанности на «твои» и «мои»: горизонтальные трудовые отношения — одно из главных условий жизнеспособности маленьких предприятий.

Ну вот, открыл житель Харькова консалтинговую фирму, и, судя по тому, что она 11 лет успешно работала и продолжает работать, фирму хорошую. Вначале он нанял директора, но тот через некоторое время уволился, и его обязанности взял на себя сам хозяин. Как-то так и пошло, и все было нормально, пока весной нынешнего года фирму не настигла очередная проверка Государственной фискальной службы, а результаты этой проверки не передали в областное Главное управление Гоструда. Прошерстив документы, управление решило оштрафовать фирму на 37 тыс. грн с лишним за страшное нарушение — ее владелец три года не платил зарплату одному своему сотруднику. Точнее, директору. То есть… самому себе.

Разумеется, хозяин фирмы обратился в суд с иском, в котором указал, что, по его мнению, отношения, возникающие при исполнении основателем функций директора, являются гражданско-правовыми и не нуждаются в оформлении трудового договора.

Кстати, еще одна забавная деталь: в акте проверки в качестве доказательства труда директора указано то, что он подписывал налоговую отчетность.

К каким же выводам пришел суд? Он выяснил, что на фирме работало 10 человек. В штатном расписании действительно была предусмотрена должность директора, и с 2014 по 2017 год хозяин действительно работал директором. Он и правда допустил ошибку: в уставе предприятия не указано, что функции директора имеет право исполнять основатель предприятия. Потому-то контролирующий орган и пришел к выводам, что хозяин фирмы, работая директором, является наемным сотрудником (сам у себя!) и работает без трудового договора и зарплаты. А стало быть, нарушает Кодекс законов о труде и должен выплатить штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, чьи права нарушены. Отсюда и сумма в 37 тыс. грн.

Окружной административный суд решил, что отношения, возникшие при выполнении основателем функций директора, являются корпоративными, а значит, нет нужды заключать трудовой договор и платить зарплату. Одним словом, штраф был снят, а областное Главное управление Гоструда обязали еще и покрыть судебные издержки по делу, почти 2000 грн.

Дело о «дважды ответчике»

А вот другое дело, где владелец фирмы действительно не платил зарплату своим сотрудникам (официальную зарплату, конечно же). Однако он отделался малой кровью, заплатив штраф… в десять раз меньший, чем тот, который предусмотрен КЗоТ. Как? А вот как.

Это дело почти два года назад рассматривал Николаевский окружной административный суд. Итак, в 2014 году в райцентре один предприниматель открыл два маленьких магазинчика, или, точнее сказать, киоска, где торговали сигаретами и кое-какими продуктами. Нанял продавцов, и работали они у него без всякого оформления. Через два года, в сентябре 2016-го нагрянула внеплановая проверка Управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Николаевской области. Естественно, обнаружила этих продавцов и насчитала штраф в 30-кратном размере минимальной зарплаты за каждого — всего 87 тыс. грн. Постановление датировано 7 октября.

Однако кроме этого проверяющие составили на владельца киосков админпротокол об административном правонарушении — нарушена ст. 41 КУоАП «Нарушение требований законодательства о труде и охране труда». Протокол попадает в суд, 24 октября тот выносит решение: оштрафовать нарушителя на 8500 грн. Этот предприниматель еще имел нахальство обжаловать решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что, мол, продавцы не вкалывали на него, а «проходили стажировку». Но апелляционная инстанция его доводы не приняла.

А дальше самое интересное: хозяин киосков подает иск в административный суд, требуя отменить штраф в 87 тыс. грн. И что же? Суд выносит интереснейшее решение: он признает, что истец действительно нарушил ст. 265 КЗоТ «Ответственность за нарушения законодательства о труде». Но поскольку суд общей юрисдикции уже признал этот факт и даже оштрафовал нарушителя, то все! Согласно ст. 61 Конституции, никто не может быть привлечен к юридической ответственности дважды за одно и то же нарушение. Стало быть, постановление Минтруда о штрафе должно быть отменено.

Практически это — роскошная лазейка для нарушителей трудового законодательства. Поймали тебя на том, что ты держишь рабов на черной зарплате, — быстро надоумь проверяющих составить админпротокол и беги в суд. Глядишь, и отделаешься штрафом, в десять раз меньшим, чем положено.