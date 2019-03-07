Мирослав Попович. Фото: Факты

https://racurs.ua/2285-celyy-god-bez-popovicha.html

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Мирослав Попович. Знаю, мне очень повезло в моей странной жизни. Я встретил людей, знакомством с которыми следует гордиться. И не только в тюрьме. Мирослав Владимирович Попович был для меня именно таким. Не раз и не два он рассказывал мне потаенное, то, что осознанно не хотел говорить журналистам. Целый год — без него. Мудрого.

Страна беспамятства. Это мы, Украина. Крикливые подонки, назначенные нами вершителями наших судеб, заполнили телеэкраны. Где раньше изредка с нами говорили они, мудрые. Гузар, Попович… В любой стране их не много — ярких, честных, искренних. Сегодня страшно включать телевизор.

Он, Мирослав Владимирович, начинал нашу независимость. Не Кравчук — именно он, Попович. А потом решился войти в парламент. Искренне, понимая необходимость сдерживать горячие головы. Но мы его туда не впустили. Нам по вкусу пришелся другой, наглый, лживый. Был тогда у него и другой конкурент. Бывший политзаключенный. Из тех, кому мы и в лагере не подавали руку. И этот обошел Поповича.

Поэтому мы так живем. Привыкли вводить во власть худших. Лживых говорунов, с трудом скрывающих свою низменную душонку и тягу к воровству. Живем без Поповича. И без Гузара. Сегодня в Украине другие моральные авторитеты. Такие похожие на нас, понятные нам, а потому нам близкие.

Не знаю, как вам, а мне трудно, одиноко жить без Мирослава Владимировича.