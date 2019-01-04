Украине нужно выплатить более 1,8 млрд долл. долгов в этом году

Украина должна выплатить более 1,8 млрд долл. долгов в 2019 году. Фото: volynnews.com

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Долгов на более чем 1,8 млрд долл. должна уплатить Украина в 2019 году, в частности, Международному валютному фонду.

Эта сумма равна примерно 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствований) по нынешнему курсу Национального банка Украины, сообщают «Українські новини».

Согласно графику, обнародованному на сайте МВФ, выплаты разделены на несколько частей. Первые выплаты МВФ должны состояться в феврале. 1 февраля Украина обязана выплатить 47,1 млн СПЗ, а 5-го — 275,25 млн СПЗ.

Самые объемные выплаты долгов запланированы на сентябрь 2019 года. В первый месяц осени Украина должна выплатить 409,8 млн СПЗ: 3 сентября — 114,3 млн, а 13 сентября — 295,5 млн.

Напомним, что в 2014 году МВФ была утверждена кредитная программа для Украины, в рамках которой наша страна получила 17,01 млрд долл. В декабре 2018 года Совет директоров фонда одобрил новую кредитную программу для Украины.