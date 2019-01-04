Україні треба сплатити понад 1,8 млрд дол. боргів цьогоріч

Україна повинна виплатити понад 1,8 млрд дол. боргів у 2019 році. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n116460-ukrayina-povynna-vyplatyty-ponad-1-8-mlrd-dol-borgiv-u-2019-roci.html

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Боргів на понад 1,8 млрд дол. має сплатити Україна в 2019 році, зокрема, Міжнародному валютному фонду.

Ця сума дорівнює приблизно 1,3 млрд СПЗ (спецправ запозичень) за нинішнім курсом Національного банку України, повідомляють сьогодні «Українські новини».

Згідно з графіком, який оприлюднено на сайті МВФ, виплати розділено на кілька частин. Перші виплати МВФ мають відбутися у лютому. 1 лютого Україна повинна виплатити 47,1 млн СПЗ, а 5-го — 275,25 млн СПЗ.

Найбільші виплати боргів заплановано на вересень 2019 року. В перший місяць осені Україна має сплатити 409,8 млн СПЗ: 3 вересня — 114,3 млн, а 13 вересня — 295,5 млн.

Нагадаємо, що в 2014 році МВФ була затверджена кредитна програма для України, у рамках якої наша держава отримала 17,01 млрд дол. У грудні 2018 року Рада директорів фонду схвалила нову кредитну програму для України.