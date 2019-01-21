Главные события за 21 января: розыск подозреваемого в убийстве Гандзюк, ПАСЕ лишила Украину мест в комитете, «Нафтогаз» уменьшит иск к «Газпрому»

Главные события за 21 января 2019 года. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n117087-glavnye-sobytiya-za-21-yanvarya-rozysk-podozrevaemogo-v-ubiystve-gandzuk-pase-lishila-ukrainu.html

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Подозреваемого в организации убийства сотрудника мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк Служба безопасности Украины объявила в розыск. Соответствующую информацию обнародовали на сайте Министерства внутренних дел. В списке разыскиваемых лиц указаны данные о криминальном авторитете Алексее Левине (Москаленко). Ему в начале декабря 2018 года заочно сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Получено разрешение суда на задержание Левина.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 21 января, изменило правила формирования комитетов. Это привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который занимается снятием санкций c России. Такое решение принял руководящий орган ПАСЕ. В регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей Европейского суда по правам человека не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Но прежде в этих комитетах не было такого ограничения, их состав формировали по предложениям политических групп

«Нафтогаз» готов уменьшить исковые требования к «Газпрому» на 10 млрд долл. при условии подписания контракта о транзите газа через Украину. Исполнительный директор компании Юрий Витренко напомнил, что сейчас сумма иска к «Газпрому» составляет 12 млрд долл. Впрочем, «Нафтогаз» готов уменьшить ее до 2 млрд долл. в случае подписания контракта о транзите после 2019 года.