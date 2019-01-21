Головні події за 21 січня: розшук підозрюваного у вбивстві Гандзюк, ПАРЄ позбавило Україну місць в комітеті, «Нафтогаз» зменшує вимоги до «Газпрому»

Головні події за 21 січня 2019 року. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n117087-golovni-podiyi-za-21-sichnya-rozshuk-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-gandzuk-parie-pozbavylo-ukrayinu.html

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Підозрюваного в організації вбивства співробітника мерії Херсона, активістки Катерини Гандзюк, Служба безпеки України оголосила в розшук. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ. У переліку розшукуваних осіб вказані дані про кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко). Йому на початку грудня 2018 року заочно повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк. Отримано дозвіл суду на затримання Левіна.

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 21 січня, змінило правила формування комітетів. Це призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який займається зняттям санкцій з Росії. Таке рішення ухвалив керівний орган ПАРЄ. В регламентному комітеті та комітеті з питань обрання суддів Європейського суду з прав людини не може бути більше двох представників кожної з держав-членів. Але раніше в цих комітетах не було такого обмеження, їхній склад формували за пропозиціями політичних груп.

«Нафтогаз» готовий зменшити позовні вимоги до «Газпрому» на 10 млрд дол. за умови підписання контракту про транзит газу через Україну. Виконавчий директор компанії Юрій Вітренко нагадав, що наразі сума позову до «Газпрому» складає 12 млрд дол. Утім, «Нафтогаз» готовий зменшити її до 2 млрд дол. у разі підписання контракту про транзит після 2019 року