Газовые переговоры Украины с Россией: в «Нафтогазе» сообщили, в чем проблема с продлением текущего контракта

Газовые переговоры. Фото: 2000

https://racurs.ua/n117131-gazovye-peregovory-ukrainy-s-rossiey-v-naftogaze-soobschili-v-chem-problema-s-prodoljeniem.html

Racurs.ua

Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина — Европейская комиссия — РФ состоялись в Брюсселе.

Переговоры были посвящены будущему транзиту газа территорией Украины после завершения в 2019 году действия транзитного контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Об этом сообщил правительственный портал.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обозначили свои позиции касательно механизмов реализации транзита российского газа. Россия предложила продлить действие существующих контрактов.

Существующий контракт не выгоден для Украины. Об этом написал на собственной странице в Faсebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, действующее соглашение не содержит никаких гарантий касаельно объемов транзита через территорию Украины. Это позволит российским газовикам снизить транзит газа до нуля после окончания строительства газопровода «Северный поток-2».

«Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации „Газпрома“ этот контракт не содержит никаких гарантий касательно объемов транзита. То есть после постройки „Северного потока-2“ „Газпром“ сможет снизить транзит через Украину до нуля, даже если контракт будет продлен на следующие годы», — говорится в сообщении.

Витренко отметил, что «Газпром» фактически занимается шантажом, поскольку хочет продолжить переговоры только после «восстановления баланса в отношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» готов уменьшить исковые требования к «Газпрому» на 10 млрд долл. при условии подписания контракта о транзите газа через Украину.