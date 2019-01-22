Газові переговори України з Росією: у «Нафтогазі» повідомили, в чому проблема з продовженням поточного контракту

Газові переговори. Фото: 2000

https://racurs.ua/ua/n117131-gazovi-peregovory-ukrayiny-z-rosiieu-u-naftogazi-povidomyly-v-chomu-problema-z-prodovjennyam.html

Racurs.ua

Тристоронні газові переговори у форматі Україна — Європейська комісія — РФ відбулися в Брюсселі.

Перемовини були присвячені майбутньому транзиту газу територією України після завершення у 2019 році дії транзитного контракту між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром». Про це повідомив урядовий портал.

Зазначається, що в ході переговорів сторони окреслили свої позиції щодо механізмів реалізації транзиту російського газу. Росія запропонувала продовжити дію існуючих контрактів.

Існуючий контракт не вигідний для України. Про це написав на власній сторінці у Faсebook виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

За його словами, чинна угода не містить жодних гарантій щодо обсягів транзиту через територію України. Це дозволить російським газовикам знизити транзит газу до нуля після закінчення будівництва газогону «Північний потік-2».

«Крім його невідповідності європейським правилам, в інтерпретації „Газпрому“ цей контракт не містить жодних гарантій щодо обсягів транзиту. Тобто після побудови „Північного потоку-2“ „Газпром“ зможе знизити транзит через Україну до нуля, навіть якщо контракт буде продовжено на наступні роки», — йдеться у повідомленні.

Вітренко відзначив, що «Газпром» фактично займається шантажем, оскільки хоче продовжити переговори тільки після «відновлення балансу у стосунках між «Нафтогазом» та «Газпромом».

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» готовий зменшити позовні вимоги до «Газпрому» на 10 млрд дол. за умови підписання контракту про транзит газу через Україну.