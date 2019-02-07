Главные новости 7 февраля: евроинтеграционные изменения в Конституцию, онлайн-продажа валюты и переименование Днепропетровской области

Украина закрепила курс на вступление в ЕС и НАТО в Конституции, фото — ВВС

https://racurs.ua/n117876-glavnye-novosti-7-fevralya-evrointegracionnye-izmeneniya-v-konstituciu-onlayn-prodaja-valuty.html

Racurs.ua

В четверг, 7 февраля, внимание было приковано к Верховной Раде, в которой нардепы рассмотрели немало важных вопросов.

Главным из них был закон, который принял изменения в Конституцию относительно курса на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Соответствующее решение поддержали 334 парламентария, а голосование было третьим и заключительным, ведь 22 ноября 2018 года Рада в первом чтении уже поддержала законопроект № 9037. Перед этим парламент направил законопроект президента в Конституционный суд, который установил его соответствие требованиям Основного закона.

Кроме того, Рада сегодня проголосовала за начало процедуры изменения названия Днепропетровской области. Выполняя декомунизационные законы, депутаты согласились передать на рассмотрение Конституционного суда законопроект, согласно которому название Днепропетровской области изменяется на Сичеславскую. Осенью аналогичное решение голосов не набрало, а вот процедура изменения названия Кировоградской области на Кропивницкую поддержку получила.

Сегодняшнее решение парламента резко успел раскритиковать мэр Днепра Борис Филатов.

Сегодня также вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». Документ отменяет более 20 валютных ограничений. Украинцам отныне разрешено покупать валюту онлайн, пересылать деньги за границу и инвестировать средства в иностранные ценные бумаги.