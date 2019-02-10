Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана (КАРТА)

Землетрясение произошло в Ираке. Фото: Известия

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Землетрясение в Иране зафиксировали после обеда 10 февраля. Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли на иранском острове Кешми в Персидском заливе.

Сейсмологи заявили, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Их зафиксировали в 14.24 по местному времени. Об этом сообщает Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики, передает Anadolu.

По информации агентства Irna, в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Толчки повредили 15 жилых домов. Все пострадавшие были эвакуированы из опасного района и госпитализированы.

Отмечается, что землетрясение могло затронуть следующие страны: Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран, Оман, Пакистан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Афганистан.

Напомним, 20 января у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр располагался на глубине 53 км, примерно в 16 км на юго-запад от города Кокимбо, расположенного в северо-центральной части страны. Землетрясение спровоцировало незначительные повреждения старых зданий и отключение электроэнергии в соседнем прибрежном городе Ла-Серена.