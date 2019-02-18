Главные новости 18 февраля: охрана для кандидатов в президенты, новые санкции ЕС против РФ и возвращение Мангера на работу

Кандидаты в президенты боятся за свою жизнь, фото — Национальная полиция

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В понедельник, 18 февраля, стало известно, что отдельные кандидаты в президенты обратились к Национальной полиции с просьбой предоставить им охрану. Как рассказал глава МВД Арсен Аваков, пока с такой просьбой к силовикам обратились восемь кандидатов. Министр не уточнил, кто именно из кандидатов попросил об охране, но опять попросил не давить на правоохранителей во время избирательного процесса.

Сегодня подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислав Мангер появился на рабочем месте. Всю прошлую неделю суд в Киеве выбирал ему меру пресечения, а сегодня Мангер провел аппаратное совещание и даже заслушал отчеты о работе коммунальных предприятий.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 2,5 млн грн. Вскоре Мангер был освобожден.

Европейский Союз 18 февраля достиг консенсуса относительно персональных санкций за азовскую агрессию РФ, а также определил сферы, в которых ЕС окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря. Это произошло во время встречи министров иностранных дел ЕС, состоявшейся в Брюсселе. Решение объявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она не раскрыла деталей, но отметила, что в этом вопросе достигнут политический консенсус.

Относительно помощи Украине, то ЕС рассматривает поддержку транспортного сообщения в регионе, а также малого и среднего бизнеса и создание учебных центров в некоторых украинских городах.