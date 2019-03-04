Главные новости за 4 марта: санкции ЕС против Януковича и отказ суда продлить меру пресечения Мангеру

Виктор Янукович. Фото: Zik

https://racurs.ua/n118943-glavnye-novosti-za-4-marta-sankcii-es-protiv-yanukovicha-i-otkaz-suda-prodlit-meru-presecheniya.html

Racurs.ua

В понедельник, 4 марта, Европейский Союз на год продлил санкции против Виктора Януковича и его 11-ти соратников. Такое решение принято на заседании Совета Европейского Союза. Европейские чиновники исключили из санкционного списка одного из соратников бывшего украинского президента-беглеца, но его имя не раскрывается. Решение о продлении санкций будет обнародовано 5 марта в Официальном журнале ЕС. В нем будет указано, в отношении кого ЕС решил не продлевать санкции.

Судья Шевченковского райсуда Киева отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. С подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк снимут электронный браслет и вернут чиновнику загранпаспорт. Главу Херсонского облсовета лишь обяжут являться к следователю.

Сегодня Владимир Путин согласовал указ о приостановлении выполнения Российской Федерацией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Российская сторона вновь обвинила США в нарушении этого договора.

В Соединенных Штатах Америки мощный торнадо привел к человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры. Так, стихия пронеслась по восточной части американского штата Алабама, в результате этого по меньшей мере 23 человека погибли, а еще десятки получили ранения.