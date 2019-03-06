Главные новости за 6 марта: ЕС одобрил введение санкций против россиян, а Коболев уходит из «Нафтогаза»

Главные новости за 6 марта. Фото: News Front

https://racurs.ua/n119063-glavnye-novosti-za-6-marta-es-odobril-vvedenie-sankciy-protiv-rossiyan-a-kobolev-uhodit.html

Racurs.ua

Главной новостью сегодня стало введение Европейским Союзом «азовских санкций» против россиян. Так, Комитет постоянных представителей ЕС сегодня одобрил введение дополнительных санкций в отношении восьмерых россиян, которые, по мнению ЕС, причастны к захвату украинских кораблей в Керченском проливе. На следующей неделе в ЕС формализуют эти санкции и продлят ограничения против 44 юридических и 163 физических лиц, связанных с оккупацией территорий Крыма и Донбасса.

Сегодня, 6 марта, Кабинет министров Украины объявил о начале открытого конкурса на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Сообщается, что конкурс стартует 23 марта — на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании. Поиск и отбор кандидатов продлится 30 календарных дней.

Генпрокуратура сообщила о подозрении лицу, которое фигурирует в коррупционных скандалах вокруг «Укроборонпрома». Отмечается, что подозреваемый фактически осуществлял руководство компанией «Оптимумспецдеталь». По информации следствия, подозреваемый, осуществляя поставки запчастей и комплектующих на государственные предприятия, которые входят в состав госконцерна, умышленно занизил суммы налоговых отчислений в госбюджет на сумму 26,6 млн грн.

Правительство решило разделить Фискальную службу на таможенную и налоговую. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин. Также было утверждено положение о Государственной налоговой службе Украины и определены ее функции. Отмечается, что новосозданная служба будет реализовать государственную налоговую политику, администрирования единого взноса на социальное страхование, политику в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Ученые сообщили о еще одном человеке, которого удалось вылечить от ВИЧ. После пересадки костного мозга у пациента наблюдается ремиссия. Это уже второй пациент, которого удалось вылечить немецким врачам. «Дюссельдорфский пациент» три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты и у него до сих пор не находят жизнеспособных вирионов, только старые фрагменты вирусных генов, которые не могут размножаться.