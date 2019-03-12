На Boeing 737 MAX обновят программное обеспечение. Фото: Википедия

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Racurs.ua

Компания Boeing (Боинг) планирует в ближайшее время представить обновленное программное обеспечение для авиалайнеров Boeing 737 Max.

Специалисты компании утверждают, что новое программное обеспечение может предотвратить сваливание при низкоскоростном полете, которое могло стать одной из причин крушения самолета в Индонезии, в частности, улучшить оповещения пилотов о работе системы. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы понять все аспекты аварии, тесно сотрудничаем со следователями и регулирующими органами», — заявили в компании.

Тем временем Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов Америки заявило, что пока нет оснований для прекращения полетов Boeing 737 Max. Американские специалисты утверждают, что авиалайнеры пригодны для полетов.

Напомним, ряд стран временно приостановили полеты самолетов модели Boeing 737 Max 8. Произошло это из-за авиакатастрофы в Эфиопии, что случилась 10 марта.

На борту самолета компании Ethiopian Airlines находились 157 человек, но никто не выжил. Причину аварии Boeing 737 Max 8 пока установить не удалось. Однако, сегодня следователи получили бортовой самописец и начали над ним работать.

В связи с авиакатастрофой компания Boeing отложила презентацию своего нового самолета, которую планировала провести 13 марта в Сиэтле.