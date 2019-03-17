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В Киеве произошли столкновения во время встречи с Порошенко. Фото:Фокус

Столкновения произошли на встрече с Порошенко в Киеве (ВИДЕО)

17 мар 2019, 15:33
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Столкновения между митингующими произошли в Киеве, 17 марта. Они случились на Михайловской площади во время мероприятия «Народная встреча с Петром Порошенко».

Отдельные активисты пришли на встречу с президентом с плакатом, на котором была надпись: «Где отрубленные руки?». В ходе выступления Порошенко активисты начали выкрикивать «Ганьба!». Неизвестные лица устроили стычку с активистами, порвали плакат. Видео с моментами драк в соцсети Facebook распространяют очевидцы.

Тем временем в пресс-службе Главного управления Национальной полиции города Киеве заверили, что мероприятия на Михайловской площади прошли без грубых нарушений правопорядка. Правоохранители подсчитали, что во время встречи с президентом приняли участие около 25 тыс. лиц. К охране правопорядка привлекалась 1 тыс. силовиков.

По информации полиции, правоохранители задержали одного мужчину, у него изъяли телескопическую палку. Нарушителя задержали, следователи открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также в столичной полиции подтвердили, что во время мероприятия возник конфликт. Неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат у активиста. Дебошира полицейские задержали, нарушителю грозит штраф.

Напомним, на днях журналисты-расследователи раскрыли новые детали в деле о коррупции в «Укроборонпроме» и «Укрзализныце». В журналистском материале рассказывается о действиях представителей Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.

Источник: Ракурс


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