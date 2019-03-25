Теракт в Новой Зеландии: для расследования создают королевскую комиссию

Теракт в Новой Зеландии. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119831-terakt-v-novoy-zelandii-dlya-rassledovaniya-sozdaut-korolevskuu-komissiu.html

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Теракт в Новой Зеландии будет расследовать королевская следственная комиссия. Изучением всех обстоятельств теракта будут заниматься на самом высоком государственном уровне.

В связи с большим общественным резонансом для расследования стрельбы в мечетях Крайстчерча будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители миграционной, таможенной и службы безопасности, сообщает Deutsche Welle.

По словам премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн, эксперты должны выяснить не только, как велась подготовка проведения теракта, но и то, как его можно было предотвратить. Также специалисты будут выяснять, где злоумышленник взял оружие и почему спецслужбы не обратили внимание на подготовку теракта.

Напомним, 15 марта в городе Крайстчерч произошел двойной теракт. Брентон Таррант с сообщниками совершили нападения на две мечети. Таррант вошел в мечеть, расстрелял мусульман ведя при этом онлайн трансляцию своего преступления. Его сообщники совершили нападение на мечеть в соседнем городе. В рамках операции правоохранителей были задержаны четыре человека. Однако впоследствии одного подозреваемого отпустили. Суд избрал Тарранту меру пресечения в виде содержания под стражей.