Теракт у Новій Зеландії: для розслідування створюють королівську комісію

Теракт у Новій Зеландії. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n119831-terakt-u-noviy-zelandiyi-dlya-rozsliduvannya-stvoruut-korolivsku-komisiu.html

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Теракт у Новій Зеландії розслідуватиме королівська слідча комісія. Вивченням всіх обставин теракту займатимуться на найвищому державному рівні.

У зв’язку з великим суспільним резонансом для розслідування стрілянини у мечетях Крайстчерча буде створено спеціальну комісію, до якої увійдуть представники міграційної, митної та безпекової служб, повідомляє Deutsche Welle.

За словами прем'єра Нової Зеландії Джасінди Ардерн, експерти мають з’ясувати не лише те, як велася підготовка до вчинення теракту, а й як цьому можна було запобігти. Також фахівці з’ясовуватимуть, де зловмисник взяв зброю та чому спецслужби не виявили підготовки до теракту.

Нагадаємо, 15 березня у місті Крайстчерч стався подвійний теракт. Брентон Таррант зі спільниками здійснили напади на дві мечеті. Таррант увійшов до мечеті, розстріляв мусульман і вів онлайн-трансляцію свого злочину. Його спільники здійснили напад на мечеть у сусідньому місті. В рамках операції правоохоронців було затримано чотирьох осіб. Проте згодом одного підозрюваного відпустили. Суд обрав Тарранту запобіжний захід у виді тримання під вартою.